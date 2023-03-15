Марат Ашим возглавил Службу протокола президента

Ашим Марат. Фото: Акорда

Начальником Службы протокола президента назначен Ашим Марат Кенжегалиулы, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента Республики Казахстан.

"Распоряжением главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен начальником Службы протокола президента Республики Казахстан", – гласит сообщение.

Также на официальном сайте Акорды сообщили, что распоряжением главы государства Михно Дмитрий Леонидович был освобожден от должности начальника Службы протокола президента РК.

Служба протокола президента РК является структурным подразделением Администрации президента.

Основными направлениями деятельности Службы протокола президента являются:

подготовка и проведение зарубежных визитов и рабочих поездок в регионы страны президента Республики Казахстан и первой леди, а также других внутригосударственных и международных мероприятий;

разработка программ зарубежных визитов, рабочих поездок в регионы страны и других мероприятий с участием главы государства;

координация работы государственных органов и организаций по вопросам протокольно-организационной подготовки и проведения внутригосударственных и международных мероприятий с участием президента Республики Казахстан и первой леди;

совершенствование протокольной и организационной практики на основе анализа международного опыта по протокольному и организационному обеспечению деятельности глав иностранных государств;

подготовка и направление посланий различного характера от имени президента Республики Казахстан в адрес глав государств и правительств зарубежных стран, видных политических и общественных деятелей иностранных государств.

Согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Ашим Марат Кенжегалиулы родился 13 мая 1987 года. Окончил Казахский Национальный педагогический университет имени Абая, а также Институт Дипломатии Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

В 2009 году занимал должность атташе Управления кадров Департамента администрации и контроля МИД РК.

С 2010 по 2012 год – третий секретарь Службы Государственного протокола МИД Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 год – референт протокола президента Администрации президента РК.

В 2013-2014 годы был экспертом протокола президента Администрации президента.

Кроме того, занимал должности консультанта и инспектора протокола президента Администрации президента РК.

С 2017 по 2018 год был заведующим сектором протокола президента Администрации президента.

С 2018 года занимал пост заместителя шефа протокола президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2012956-marat-ashim-vozglavil-sluzhbu-protokola-prezidenta/