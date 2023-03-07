Кайсар Султанбаев назначен главой Комитета административной полиции

Касйар Султанбаев. Фото: polisia.kz

Приказом министра внутренних дел РК на должность председателя Комитета административной полиции МВД назначен полковник полиции Султанбаев Кайсар Абилекович, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

Отмечается, что Султанбаев с сентября прошлого года исполнял обязанности председателя Комитета административной полиции МВД.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, представляя руководящему составу министерства нового председателя Комитета адмполиции, отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм.

Глава МВД пожелал новому начальнику административной полиции успехов на новом месте работы.

"Представляя нового руководителя, министр подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, перехода на человекоцентричную модель работы полиции и внедрения сервисных подходов в полицейскую деятельность", - говорится в сообщении.

На официальном сайте МВД РК сообщается, что Кайсар Абилекович Султанбаев родился 30 августа 1968 года в селе Кременевка Джувалинского района Джамбулской области.

В 1990 году окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное ордена Красной Звезды училище СССР.

Трудовую деятельность начал в 1990 году в должности командира взвода моторизованного полка Управления внутренних войск МВД СССР. В 1992 году был назначен начальником автобронетанковой службы отдельной бригады внутренних войск МВД Республики Казахстан.

С 1999 по 2014 год - руководитель УДП ДВД Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областей.

С 2015 по 2017 год возглавлял подразделение Автотранспортного хозяйства в Центральном аппарате Министерства внутренних дел.

С 4 июля 2017 года по настоящее время являлся начальником Департамента тыла МВД Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2012026-predsedatelem-komiteta-administrativnoy-politsii-mvd-naznachen-kaysar-sultanbaev/