Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

Досбол Бекмагамбетов. Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Досбол Бекмагамбетов назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Досбол Бекмагамбетов родился в 1979 году в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Карагандинский государственный технический университет, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности и.о. главного специалиста отдела контроля законодательства о труде Департамента труда и социальной защиты населения Карагандинской области.

С 2007 по 2008 год был главным специалистом уполномоченного государственного инспектора по охране окружающей среды по Нуринскому району Караганды.

В 2008-2012 годах - главный специалист - уполномоченный инспектора по экологии Нуринского района Карагандинской области.

С 2012 по 2016 был замакима Нуринского района Карагандинской области.

В 2016-2017 годах - эксперт Управления правового обеспечения и государственных закупок Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

С 2017по 2019 год был главным специалистом Отдела государственного контроля и охраны водного фонда; замруководителя Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

В 2019-2021 годах занимал пост замруководителя, а после руководителя Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С апреля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Отметим, что Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, согласно официальному сайту ведомства, является государственным органом РК, осуществляющим руководство в сферах формирования и реализации государственной политики, координации процессов управления в сферах охраны окружающей среды, метеорологического и гидрологического мониторинга, развития "зеленой экономики", обращения с отходами (за исключением медицинских, биологических и радиоактивных отходов), охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2011029-dosbol-bekmagambetov-naznachen-vitse-ministrom-ekologii-i-prirodnyh-resursov/