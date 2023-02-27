Ербол Мырзабосынов возглавил Комитет по делам спорта и физкультуры

Ербол Мырзабосынов. Фото: primeminister.kz

Приказом министра культуры и спорта РК Мырзабосынов Ербол Куантаевич был назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Ранее занимавший этот пост Ергалиев Самат Серикканович был освобожден от должности.

Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

С 2009 по 2014 годы являлся преподавателем кафедры физвоспитания; заведующим кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета в Семее.

В 2006-2018 годах был тренером-преподавателем в КГУ "Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта".

В 2018-2020 годах работал директором спортивного клуба "Кызылжар Арландары".

С 2020 по 2021 годы занимал должность управляющего директора Ассоциации Qazaq kuresi.

С марта 2021 года по настоящее время являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.

Отметим, что Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК осуществляет межотраслевую координацию и государственный контроль в области физической культуры и спорта. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2010945-erbol-myrzabosynov-vozglavil-komitet-po-delam-sporta-i-fizkultury/