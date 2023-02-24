Новые назначения произошли в Генеральной прокуратуре

Здание Генпрокуратуры РК. Фото: facebook.com/GenProkRK

В Генеральной прокуратуре Казахстана произошли кадровые перестановки. Были назначены начальник Службы по защите общественных интересов, заместитель руководителя аппарата генпрокурора и начальник Департамента внутренних расследований, передает официальный Telegram-канал ведомства.

Согласно приказу генпрокурора, начальником Службы по защите общественных интересов назначен старший советник юстиции Марат Баянович Абишев.

Марат Абишев. Фото: t.me/GenPr

Марат Абишев родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Евнея Букетова по специальности "международное право".

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора города Жезказгана.

С 2002 по 2007 годы занимал различные должности в прокуратуре Карагандинской области, затем до 2009 года работал в Генеральной прокуратуре.

Работал судьей в Восточно-Казахстанской области.

С 2010 года последовательно занимал должности старшего прокурора, начальника отдела, заместителя начальника Департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, был заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области.

До настоящего назначения работал заместителем руководителя аппарата генпрокурора.

Сменил Абишева на посту заместителя руководителя аппарата генпрокурора старший советник юстиции Берик Болатович Жунисбеков.

Берик Жунисбеков. Фото: t.me/GenPr

Берик Жунисбеков родился в 1981 году. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений.

С 2003 по 2009 годы работал в прокуратуре города Алматы, затем с 2009 по 2016 годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре.

С 2016 по 2017 годы руководил подразделениями прокуратуры Алматы и Карагандинской области.

В 2020 году с отличием окончил магистратуру в университете Эксетера в Великобритании по международной программе "Болашак".

После учебы продолжил службу в Генеральной прокуратуре, возглавив Контрольно-аналитическое управление в гражданско-правовой сфере аппарата генпрокурора.

На должность начальника Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Жаркын Куанышевич Кусаинов.

Жаркын Кусаинов. Фото: t.me/GenPr

Жаркын Кусаинов родился в 1976 году. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "правоведение".

Службу начал в 1993 году в системе органов Главной военной прокуратуры.

С 2001 по 2017 годы работал в прокуратуре города Алматы, в Генеральной прокуратуре, в том числе на руководящих должностях.

С 2017 по 2020 годы был руководителем прокуратуры Медеуского района города Алматы, заместителем прокурора, затем прокурором Жамбылской области.

До настоящего назначения был первым заместителем прокурора города Астаны.

Добавим, что Генеральная прокуратура осуществляет руководство в пределах своих полномочий единой системой органов прокуратуры РК, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории страны, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2010760-novye-naznacheniya-proizoshli-v-generalnoy-prokurature/