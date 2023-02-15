Елдос Наширали возглавил Комитет информации МИОР Казахстана

Елдос Наширали. Фото: пресс-служба правительства РК

Глава МИОР РК назначил Елдоса Наширали на пост председателя Комитета информации ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Казахстан.

"Приказом министра информации и общественного развития РК Наширали Елдос Бигельдиулы назначен на должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Елдос Наширали родился в 1984 году в Жамбылской области. Он окончил Таразский государственный педагогический институт, а позже университет Мэсси.

Трудовую деятельность начал в 2005 году менеджером в частной компании.

В 2006-2007 годах являлся главным специалистом акимата города Тараза.

В 2010-2012 годах работал в структуре Министерства культуры и информации РК.

С 2012 по 2016 годы был экспертом Отдела внутренней политики; а также экспертом, консультантом, инспектором пресс-службы Администрации президента РК.

В 2016-2018 годах занимал пост директора Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2018 по 2021 годы был управляющим директором и заместителем председателя правления АО "Агентство "Хабар".

С 2021 по 2022 годы являлся зампредседателя правления, и.о председателя, а также председателем правления АО "Международное информационное агентство "Казинформ", АО "Qazcontent".

С декабря 2022 года и по настоящее время занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и протокола Министерства информации и общественного развития РК.

Отметим, что Комитет информации является ведомством Министерства информации и общественного развития РК. Он осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции, а также участвует в выполнении стратегических функций министерства в области информации. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В задачи комитета входит:

участие в реализации государственной политики в области средств массовой информации и телерадиовещания;

осуществление государственного регулирования в области телерадиовещания и средств массовой информации;

международное сотрудничество в области средств массовой информации в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009546-eldos-nashirali-vozglavil-komitet-informatsii-mior-kazahstana/