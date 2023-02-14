Заседание общественного совета. Фото: МТИ РК

13 февраля под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина состоялось первое заседание общественного совета по вопросам торговли и интеграции, сообщается на официальном сайте ведомства.

На заседании участники обсудили вопросы возврата налога на добавленную стоимость, новые подходы определения Республики Казахстан страной происхождения товаров, рассмотрели технические регламенты по различным отраслям, в части установления в них выполнимых и не выполнимых требований, которые ограничивают доступ на рынок продукции, подтверждение качества товара, вопросы, касающиеся сертификации товаров, и многое другое.

Кроме того, на заседании путем голосования был избран председатель совета. Члены Общественного совета выдвинули двух кандидатов: председателя правления ОЮЛиИП "Ассоциации владельцев региональной торговой недвижимости в РК" Руслана Шаекина и заместителя председателя правления ОЮЛ "Союз обрабатывающей промышленности" Адилбека Бектибаева.

За Руслана Шаекина проголосовало большинство участников.

Стоит отметить, что уже на заседании участники стали взаимодействовать в решении совместных вопросов. К примеру, председатель ОО "Актюбинский областной Центр по защите прав потребителей" Арслан Карханов поднял вопрос качества реализуемых социально значимых продовольственных товаров.

На этот вопрос дал ответ президент Ассоциации "Институт оценки регуляторного и налогового воздействия на бизнес "Bastama" Темирлан Жакипбеков, отметив, что на площадке отраслевой экспертной группы НПП "Атамекен" уже поднимали этот вопрос, готовятся соответствующие поправки в законодательные акты.

Темирлан Жакипбеков. Фото: МТИ РК

По итогам мероприятия Серик Жумангарин поблагодарил участников Общественного совета и вручил всем членам служебные удостоверения.

Серик Жумангарин и Темирлан Жакипбеков. Фото: МТИ РК

Напомним, Общественный совет избирается сроком на три года. К полномочиям совета относятся обсуждение проектов бюджетных программ, стратегических планов министерства и хода их исполнения, участие в разработке и обсуждении проектов НПА, разработка предложений по совершенствованию законодательства РК и многое другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009332-izbran-predsedatel-obschestvennogo-soveta-po-voprosam-torgovli-i-integratsii/