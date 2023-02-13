Акерке Ахметова освобождена от должности вице-министра юстиции

Акерке Ахметова. Фото: primeminister.kz

Акерке Естайкызы Ахметова освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Акерке Ахметова родилась в 1975 году в Алматы.

Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Валиханова, Карагандинский Государственный Университет им. Е. А. Букетова, Академию государственного управления при Президенте РК, The University of Sheffield в Великобритании по программе "Болашак".

Трудовую деятельность начала в 1991 году на коммерческих предприятиях Кокшетау.

С 2000 по 2015 год работала главным специалистом, начальником отдела экспертизы проектов международных договоров, заместителем директора Департамента аналитики и правовой пропаганды, заместителем директора Департамента стратегического планирования и организационно-аналитической работы Министерства юстиции РК.

С 2015 по 2017 год — директор Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции РК.

С 2018 по 2019 год — директор Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции РК.

С сентября 2019 года по настоящее время занимала должность вице-министра юстиции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009118-akerke-ahmetova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-yustitsii/