Главного борца с коррупцией назначили в ЗКО

Адильхан Сабуров. Фото: gov.kz

Назначен руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области. Им стал Адильхан Сабуров, передает "Мой город".

3 февраля в акимате собирался актив области. Здесь представили нового руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО. Им стал Адильхан Сабуров.

На этой должности он сменил Нурлана Кыдырбаева, который занимал пост с марта 2022 года.

Адильхан Сабуров родился 4 ноября 1983 года в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Окончил Алматинскую юридическую академию Казахского гуманитарно-юридического университета по специальности "юриспруденция", Восточно-Казахстанский государственный университет имени Аманжолова, ему присуждена академическая степень по специальности "государственное и местное управление".

В период с 2005 по 2018 годы служил на различных руководящих должностях в органах прокуратуры.

С 2018 по 2019 годы - руководитель следственного управления департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области.

С 2019 по 2022 годы - заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Восточно-Казахстанской области.

С августа 2022 года по настоящее назначение возглавлял Департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Абайской области.

Как отмечается на официальном сайте, Департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Западно-Казахстанской области является территориальным органом Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), осуществляющим в пределах установленной компетенции и соответствующей административно-территориальной единицы реализационные функции в сфере противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2008041-glavnogo-bortsa-s-korruptsiey-naznachili-v-zko/