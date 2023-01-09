Тимур Тлегенов назначен заместителем главы Комитета гражданской авиации

Тимур Тлегенов. Фото: t.me/caa_kaz

Новым заместителем председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК назначен Тимур Тлегенов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал КГА.

Тлегенов в 2021 году окончил Национальную школу гражданской авиации Франции (ENAC) по специальности "Управление воздушным транспортом", в 2014 году - Академию государственного управления при президенте РК специальности "международные отношения", в 2009 году с отличием окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения".

До назначения на должность заместителя председателя Комитета работал руководителем управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения Комитета гражданской авиации МИИР.

С октября 2009 года по октябрь 2019 года работал в Комитете гражданской авиации на должностях эксперта, главного эксперта, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004605-timur-tlegenov-naznachen-zamestitelem-glavy-komiteta-grazhdanskoy-aviatsii/