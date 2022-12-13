Нургуль Мауберлинова освобождена от должности вице-министра информации и общественного развития

Нургуль Мауберлинова. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Постановлением правительства Мауберлинова Нургуль Осербаевна освобождена от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области.

Окончила Саранское педагогическое училище им. Абая, Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Свою трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.

С 2006 по 2008 год - главный специалист, главный эксперт, начальник отдела мониторинга электронных СМИ Управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

В 2008-2012 годах занимала пост главного консультанта информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра РК.

Следующие 4 года занимала должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК, советника председателя мажилиса парламента.

С 2016 по 2018 год - председатель комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2018-2019 годах - вице-министр информации и коммуникаций РК.

В 2019-2020 годах - вице-министр информации и общественного развития РК.

В 2020-2022 годах являлась заведующей отделом внутренней политики Администрации президента РК.

С февраля 2022 по настоящее время занимала должность вице-министра информации и общественного развития РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2001340-nurgul-mauberlinova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-informatsii-i-obschestvennogo-razvitiya/