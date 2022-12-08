Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром торговли и интеграции Казахстана

Кайрат Балыкбаев. Фото: пресс-служба правительства РК

Балыкбаев Кайрат Такирович назначен вице-министром торговли и интеграции Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Кайрат Балыкбаев родился в 1982 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную Академию Бизнеса, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером частной компании.

В 2006-2009 годах занимал разные должности в структуре АО НК «КазМунайГаз».

В разные годы трудился в частных компаниях.

С 2011 по 2016 год — директор департамента, управляющий директор, вице-президент по информационным технологиям АО «НК «КазМунайГаз».

В 2017-2018 годах — вице-министр информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2021 год — внештатный советник генерального директора ОЮЛ «KazEnergy».

С февраля 2021 года по настоящее время занимал должность управляющего директора Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000639-kayrat-balykbaev-naznachen-vitse-ministrom-torgovli-i-integratsii-kazahstana/