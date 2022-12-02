Ермек Маржикпаев сохранил пост акима Акмолинской области

Ермек Маржикпаев. Фото: facebook.com/ermek.marzhyqpaev

Ермек Маржикпаев переназначен на должность акима Акмолинской области. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Маржикпаева Ермека Боранбаевича акимом Акмолинской области", - говорится в тексте документа.

Напомним, Ермек Маржикпаев возглавил регион в марте 2019 года.

Он родился в 1969 году в Целинограде. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. Сейфуллина по специальности "учитель истории", университет "Туран" по специальности "юрист", Кокшетауский университет по специальности "финансист".

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 в Астане.

В 1992-1993 годах - учитель истории СШ № 7 поселка Боровое в Акмолинской области.

В 1993-1994 годах - директор МЧП "Шонай".

В 1994-2008 годах - директор ТОО "Береке-Бурабай".

В 2008-2012 годах - аким Аршалынского района Акмолинской области.

В 2012-2013 годах - аким Зерендинского района Акмолинской области.

В 2013-2014 годах - заместитель акима Акмолинской области.

В 2014-2015 годах - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2015-2019 годах - аким Кокшетау. В марте 2019 года назначен акимом Акмолинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999938-ermek-marzhikpaev-sohranil-post-akima-akmolinskoy-oblasti/