Ермек Маржикпаев сохранил пост акима Акмолинской области
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Ермек Маржикпаев переназначен на должность акима Акмолинской области. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
"Назначить Маржикпаева Ермека Боранбаевича акимом Акмолинской области", - говорится в тексте документа.
Напомним, Ермек Маржикпаев возглавил регион в марте 2019 года.
Он родился в 1969 году в Целинограде. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. Сейфуллина по специальности "учитель истории", университет "Туран" по специальности "юрист", Кокшетауский университет по специальности "финансист".
Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 в Астане.
В 1992-1993 годах - учитель истории СШ № 7 поселка Боровое в Акмолинской области.
В 1993-1994 годах - директор МЧП "Шонай".
В 1994-2008 годах - директор ТОО "Береке-Бурабай".
В 2008-2012 годах - аким Аршалынского района Акмолинской области.
В 2012-2013 годах - аким Зерендинского района Акмолинской области.
В 2013-2014 годах - заместитель акима Акмолинской области.
В 2014-2015 годах - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.
В 2015-2019 годах - аким Кокшетау. В марте 2019 года назначен акимом Акмолинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999938-ermek-marzhikpaev-sohranil-post-akima-akmolinskoy-oblasti/