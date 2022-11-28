Бакитжан Малыбаев возглавил Департамент полиции на транспорте

Бакитжан Малыбаев. Фото: официальный сайт ДП на транспорте

Сегодня, 28 ноября, министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил о назначении Бакитжана Малыбаева на пост главы Департамента полиции на транспорте, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел на должность начальника Департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Малыбаев Бакитжан Асембекович.

Вы более 30 лет проработали в органах внутренних дел на различных ответственных руководящих должностях. Уверен, что благодаря накопленному опыту и способностям вы обеспечите безопасность на территории обслуживания транспортной полиции на должном уровне", – сказал Ахметжанов.

Бакитжан Малыбаев (крайний слева) рядом с главой МВД Маратом Ахметжановым. Фото: polisia.kz

Бакитжан Малыбаев родился в 1969 году в Жамбылской области.

С 1990 по 2016 годы проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

С 2016 года был начальником Местной полицейской службы ДВД Астаны. А с 2018 по 2019 год занимал пост замначальника Департамента полиции столицы.

С 2019 года был первым заместителем начальника Департамента полиции Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999297-bakitzhan-malybaev-vozglavil-departament-politsii-na-transporte/