Онал Бекиев возглавил аппарат МВД Казахстана

Онал Бекиев. Фото: gov.kz

Генерал-майор полиции Онал Бекиев занял должность руководителя аппарата Министерства внутренних дел РК. Также был назначен замначальника ДП города Алматы. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

"По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность руководителя аппарата Министерства внутренних дел назначен генерал-майор полиции Бекиев Онал Ботаевич", – говорится в сообщении.

Нового руководителя аппарата ведомства руководящему составу министерства представил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.

Онал Бекиев родился 21 января 1975 года в Алматинской области. Об этом сообщается на официальном сайте ДП на транспорте.

В 1997 году он окончил Казахский государственный аграрный университет, а в 2002 году –Казахский гуманитарно-юридический университет. В 2014 году получил диплом Казахского университета экономики, финансов и международной торговли.

Службу в органах внутренних дел он начал в 1998 году с должности инспектора службы Полка милиции по охране правительственных учреждений и дипломатических представительств ДГСО при МВД РК.

Как отметил Марат Ахметжанов, Онал Бекиев работал заместителем начальника Департамента внутренних дел Алматинской области, Департамента кадровой политики МВД, Департамента полиции на транспорте.

В октябре 2019 года был назначен начальником Департамента полиции на транспорте.

Глава МВД отметил большой опыт работы нового руководителя аппарата министерства на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.

Также Марат Ахметжанов представил вновь назначенного замначальника Департамента полиции города Алматы Даурена Утебаева.

Даурен Утебаев. Фото: facebook.com/Даурен Утебаев

Министр подчеркнул, что новый заместитель начальника ДП не понаслышке знает работу территориального подразделения, а также прошел все ступени от рядового следователя до руководителя районного управления полиции.

Отметим, что согласно информации с официального сайта ДП города Алматы, ранее Даурен Утебаев занимал должность начальника управления полиции Медеуского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1997498-onal-bekiev-vozglavil-apparat-mvd-kazahstana/