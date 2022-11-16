Онал Бекиев возглавил аппарат МВД Казахстана
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Генерал-майор полиции Онал Бекиев занял должность руководителя аппарата Министерства внутренних дел РК. Также был назначен замначальника ДП города Алматы. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
"По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность руководителя аппарата Министерства внутренних дел назначен генерал-майор полиции Бекиев Онал Ботаевич", – говорится в сообщении.
Нового руководителя аппарата ведомства руководящему составу министерства представил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.
Онал Бекиев родился 21 января 1975 года в Алматинской области. Об этом сообщается на официальном сайте ДП на транспорте.
В 1997 году он окончил Казахский государственный аграрный университет, а в 2002 году –Казахский гуманитарно-юридический университет. В 2014 году получил диплом Казахского университета экономики, финансов и международной торговли.
Службу в органах внутренних дел он начал в 1998 году с должности инспектора службы Полка милиции по охране правительственных учреждений и дипломатических представительств ДГСО при МВД РК.
Как отметил Марат Ахметжанов, Онал Бекиев работал заместителем начальника Департамента внутренних дел Алматинской области, Департамента кадровой политики МВД, Департамента полиции на транспорте.
В октябре 2019 года был назначен начальником Департамента полиции на транспорте.
Глава МВД отметил большой опыт работы нового руководителя аппарата министерства на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.
Также Марат Ахметжанов представил вновь назначенного замначальника Департамента полиции города Алматы Даурена Утебаева.
Министр подчеркнул, что новый заместитель начальника ДП не понаслышке знает работу территориального подразделения, а также прошел все ступени от рядового следователя до руководителя районного управления полиции.
Отметим, что согласно информации с официального сайта ДП города Алматы, ранее Даурен Утебаев занимал должность начальника управления полиции Медеуского района.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1997498-onal-bekiev-vozglavil-apparat-mvd-kazahstana/