Ержан Мурзабаев назначен вице-министром индустрии

Ержан Мурзабаев. Фото: t.me/KZgovernment

Постановлением правительства Республики Казахстан Мурзабаев Ержан Жиксангалиевич назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Ержан Мурзабаев родился 12 августа 1969 года в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, финансовую академию при правительстве Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в структуре Министерства обороны Республики Казахстан.

В 1995-1996 годах работал инспектором-ревизором финансовой инспекции бюджетно-Финансового управления Министерства обороны.

С 1999 по 2000 годы – заместитель начальника ревизионно-контрольного управления, начальник финансового отдела, начальник ревизионно-контрольного управления Департамента экономики и финансов Министерства обороны РК.

С 2000 по 2002 годы – начальник главной финансовой инспекции Министерства обороны РК.

С 2002 по 2006 годы – начальник контрольно-ревизионной службы, заместитель начальника Департамента военно-технического и финансового обеспечения, начальник финансово-экономического управления Республиканской Гвардии Казахстана.

С 2007 по 2009 годы – директор департамента бюджетного планирования и управления активами, управляющий директор-директор регионального филиала по городу Алматы АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ".

С 2009 по 2010 годы — директор департамента финансов и бухгалтерского учета АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына".

В последующие годы работал на руководящих должностях в структурах Министерства обороны и Комитета национальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1993559-erzhan-murzabaev-naznachen-na-dolzhnost-vitse-ministra-industrii/