Ерлан Акбаров возглавил комитет при Минэкологии

Ерлан Акбаров. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Акбаров Ерлан Есеналиевич назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Акбаров Ерлан Есеналиевич родился 25 апреля 1975 года в Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область).

Окончил Казахский политехнический университет имени В.И. Ленина, Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, Карагандинский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором "ОзенМунайгаз" в городе Жанаозене.

С 2002 по 2005 год работал инженером-геологом в АО "Казбургаз" в Таразе.

В разные годы трудился в частных компаниях.

С января 2018 по апрель 2019 года — заместитель руководителя РГУ "Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК "Южказнедра" в городе Алматы.

С апреля 2019-го — руководитель РГУ "Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК "Южказнедра" в Алматы.

С июня 2020 по июнь 2021 года — заместитель председателя правления АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология".

С июля 2021 года по настоящее время работал в частном секторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1993071-erlan-akbarov-vozglavil-komitet-pri-minekologii/