Ернур Дауенов назначен главой комитета в Минпросвещения Казахстана

Ернур Дауенов. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Ернур Дауенов назначен председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

"Приказом министра просвещения РК Дауенов Ернур Нурланович назначен председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК", — говорится в сообщении.

Ернур Дауенов родился в 1988 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Карагандинский университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 2009 году учителем истории Областной казахской гимназии-интерната для одаренных детей им. Ы. Алтынсарина.

С 2011 по 2013 годы работал научным сотрудником Академии национального образования им. Ы. Алтынсарина, заместителем директора школы для одаренных детей «Зерде» города Астаны, заведующим лабораторией регионального научно-практического центра «Ертіс дарыны».

С 2013 по 2014 год был главным специалистом отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования Павлодарской области.

С 2014 по 2015 год — заместитель руководителя отдела образования Щербактинского района

С 2015 по 2016 год занимал должность руководителя отдела образования Баянаульского района.

В 2016-2017 годах работал заместителем руководителя управления образования Павлодарской области.

С 2017 по 2019 год - руководитель Управления внутренней политики Павлодарской области.

С 2019 года руководил Управлением культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

С августа 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992181-ernur-dauenov-naznachen-glavoy-komiteta-v-minprosvescheniya-kazahstana/