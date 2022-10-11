Армана Шаккалиева назначили первым вице-министром торговли и интеграции
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Постановлением правительства РК Арман Шаккалиев назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции, передает официальный Telegram-канал правительства Казахстана.
Постановлением правительства Республики Казахстан Шаккалиев Арман Абаевич назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции страны.
До перехода на новую должность Арман Шаккалиев занимал с 2020 года пост министра по конкуренции и антимонопольному регулированию в ЕЭК. В его компетенцию входили вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза.
Перед этим он был назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии в министерстве по инвестициям и развитию и министерстве по торговле и интеграции Республики Казахстан.
В течение своей карьеры Шаккалиев работал в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2008 по 2016 годы он трудился в качестве директора Казахстанского института стандартизации и сертификации.
С 2016 по 2018 годы был главой Департамента технического регулирования и аккредитации в ЕЭК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992175-armana-shakkalieva-naznachili-pervym-vitse-ministrom-torgovli-i-integratsii/