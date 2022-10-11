Армана Шаккалиева назначили первым вице-министром торговли и интеграции

Арман Шаккалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Постановлением правительства РК Арман Шаккалиев назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции, передает официальный Telegram-канал правительства Казахстана.

Постановлением правительства Республики Казахстан Шаккалиев Арман Абаевич назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции страны.

До перехода на новую должность Арман Шаккалиев занимал с 2020 года пост министра по конкуренции и антимонопольному регулированию в ЕЭК. В его компетенцию входили вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза.

Перед этим он был назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии в министерстве по инвестициям и развитию и министерстве по торговле и интеграции Республики Казахстан.

В течение своей карьеры Шаккалиев работал в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2008 по 2016 годы он трудился в качестве директора Казахстанского института стандартизации и сертификации​.

С 2016 по 2018 годы был главой Департамента технического регулирования и аккредитации в ЕЭК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992175-armana-shakkalieva-naznachili-pervym-vitse-ministrom-torgovli-i-integratsii/