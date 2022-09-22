Аскар Бегманов назначен руководителем аппарата Минторговли
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Приказом министра торговли и интеграции Бегманов Аскар Абдугалиевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Аскар Бегманов родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный юридический университет, Институт международных профессий, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова.
Трудовую деятельность начал в 1997 году помощником прокурора по правовой статистике и информации прокуратуры Турксибского района Алматы.
В 1999-2000 годах работал в Управлении юстиции Алматинской области.
С 2001 по 2003 год был помощником прокурора, старшим помощником прокурора Ауэзовского района Алматы.
Следующие 4 года работал в частных организациях.
В 2007-2008 годах — старший юрисконсульт департамента правового обеспечения и мониторинга контрактов АО "Торговый дом "КазМунайГаз".
В 2008-2009 годах был начальником управления кадровой работы департамента административной работы и международного сотрудничества Министерства культуры и информации РК.
В 2009-2010 годах — главный консультант отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии премьер-министра РК.
С 2010 по 2012 год был акимом Есильского района СКО.
В 2012-2013 годах руководил аппаратом акима СКО.
С 2013 по 2014 год — госинспектор Отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.
В 2014 году - зампредседателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 2014-2015 годах был зампредседателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.
С 2015 по 2018 год — аким района Магжана Жумабаева СКО.
С 2020 по 2021 год был заместителем акима Талдыкоргана.
С октября 2021 года по настоящее время являлся директором департамента в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1989115-askar-begmanov-naznachen-rukovoditelem-apparata-mintorgovli/