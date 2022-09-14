Ержан Муканов возглавил "Казатомпром"

Ержан Муканов. Фото: kazatomprom.kz

Сегодня совет директоров национальной атомной компании "Казатомпром" назначил Ержана Муканова председателем правления. Об этом сообщается на

"АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщает, что сегодня решением совета директоров "Казатомпрома" Муканов Ержан Жанабилович назначен председателем правления компании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Муканов имеет более чем 23-летний опыт работы на различных должностях в атомной индустрии, начиная с должности инженера лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в Институте металлургии и обогащения Академии наук РК.

B системе "Казатомпрома" он начал работать еще в 2006 году. В разное время занимал должности инженера-технолога ТОО "СП «КАТКО", координатора по производственному развитию AREVA Mines, и занимал различные руководящие должности в дочерних и зависимых организациях Компании: ТОО "СП "КАТКО", ТОО "Казатомпром-SaUran", ТОО "Каратау" и ТОО "Семизбай–U".

"Возможность возглавить команду "Казатомпрома" – большая честь и ответственность для меня. Мне бы хотелось выразить благодарность совету директоров за оказанное доверие и предоставленную возможность.

Я рад присоединиться к совету директоров и возглавить Правление Компании с целью дальнейшего укрепления лидирующих позиций "Казатомпрома" на международном рынке ядерного топлива", – заявил новый глава компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1987735-erzhan-mukanov-vozglavil-kazatomprom/