Адльбек Сарсембаев освобожден от должности замглавы МИИР

Адльбек Сарсембаев. Фото: официальный сайт МИИР РК

Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает официальный сайт правительства РК.

Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в Целинограде.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.

В 2001-2006 годах занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК, Администрации президента РК.

С 2007 по 2009 год — первый заместитель акима Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО.

В разные годы работал в частных структурах, занимал руководящие должности в национальных компаниях и госучреждениях.

В 2016-2020 годах занимал должность акима района Алматы в Нур-Султане.

С 2020 по 2021 год — председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".

С марта 2021 года являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985322-adlbek-sarsembaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamglavy-miir/