Талант Медет стал главой департамента по делам госслужбы по Актюбинской области

Талант Медет. Фото: gov.kz

Талант Медет назначен на должность руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, председателя Совета по этике. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства РК по делам госслужбы.

Талант Бакбергенович родился в 1980 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "всемирная история" и Юридическую академию "Фемида" по специальности "юриспруденция".

Общий стаж на государственной службе составляет более 18 лет.

Трудовую деятельность начал главным специалистом управления внутренней политики Карагандинской области.

С 2008 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы.

Занимал должности консультанта отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией, руководителя отдела прохождения государственной службы, управления прохождения государственной службы и профилактики коррупции, заместителя руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Карагандинской области.

До назначения на настоящую должность Талант Медет работал руководителем управления ситуационного мониторинга и информационной безопасности департамента контроля в сфере государственной службы Агентства РК по делам государственной службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985123-talant-medet-stal-glavoy-departamenta-po-delam-gossluzhby-po-aktyubinskoy-oblasti/