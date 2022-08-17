Куаныш Ергалиев стал вице-министром науки и высшего образования Казахстана

Куаныш Ергалиев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Ергалиев Куаныш Асылханович назначен вице-министром науки и высшего образования РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет Тулейн, Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза", университет Гарварда.

Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в Алматы.

С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

В 2014-2019 годах - старший менеджер Департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

С 2019 по 2021 год был ректором Университета им. Сулеймана Демиреля.

С июня 2021 года являлся вице-министром образования и науки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983624-kuanysh-ergaliev-stal-vitse-ministrom-nauki-i-vysshego-obrazovaniya-kazahstana/