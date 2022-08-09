Назначен начальник ДЧС Жетысуской области

Бауыржан Избасаров. Фото: МЧС РК

Бауыржан Избасаров назначен начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Нового начальника ДЧС личному составу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков, сообщили в ведомстве.

Бауыржан Избасаров родился 6 февраля 1977 года в Куртинском районе Алматинской области.

В 2003 году окончил Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени М.Сапарбаева по специальности "юриспруденция", в 2007 году - Кокшетауский технический институт МЧС по специальности "пожарная безопасность".

В правоохранительных органах работает с января 2002 года, начинал служебную деятельность инспектором государственного пожарного надзора пожарной части №2 Главного управления государственной противопожарной службы Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область).

С 2021 года занимал должность заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1982401-naznachen-nachalnik-dchs-zhetysuskoy-oblasti/