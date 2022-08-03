Талгата Сатиева освободили от должности главы Комитета геологии МЭГПР

Талгат Сатиев. Фото: primeminister.kz

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Талгат Сатиев освобожден от должности главы Комитета геологии МЭГПР. Об этом сообщается на .

Сатиев Талгат Бактыярович родился 7 июня 1973 года в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом Семипалатинской региональной инспекции геологии и недропользования государственного учреждения "Востказнедра" в Семее.

В разные годы работал главным специалистом-инспектором, начальником Семейской региональной инспекции геологии и недропользования государственного учреждения, заместителем руководителя и руководителем департамента по геологии "Востказнедра" Усть-Каменогорска.

В 2014 году был назначен заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию, затем зампредом Комитета геологии и недропользования МИИР, зампредом Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

В последние годы Сатиев председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981603-talgata-satieva-osvobodili-ot-dolzhnosti-glavy-komiteta-geologii-megpr/