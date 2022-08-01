Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана

Олжас Ордабаев. Фото: официальный сайт правительства РК

На должность вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана был назначен Олжас Ордабаев. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

"Постановлением правительства РК Ордабаев Олжас Темирбекович назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК", – говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Олжас Ордабаев родился в 1989 году в Алматы. Он окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Cesar Ritz Colleges Switzerland (Цезарь Ритц Колледж Швейцарии, Манчестерский Метрополитан университет).

С 2007 по 2014 годы возглавлял ряд общественных организаций.

В 2014-2015 годах занимал должность главного менеджера Департамента социального партнерства НАО "Холдинг "Кәсіпқор".

В 2015-2018 годах работал заместителем директора, директором Департамента развития человеческого капитала, управляющим директором НПП РК "Атамекен".

С 2018 по 2022 годы – заместитель председателя правления – член правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

С марта 2022 года и по настоящее время являлся президентом некоммерческого акционерного общества "Talap".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981217-naznachen-vitse-ministr-truda-i-sotsialnoy-zaschity-naseleniya-kazahstana/