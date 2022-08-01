Двое заместителей акима СКО попали под сокращение

Тимур Султангазиев. Фото: gov.kz

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева двое из пяти заместителей акима Северо-Казахстанской области были сокращены. Об этом сообщается на официальном сайте областного акимата.

"По поручению главы государства и согласно постановлению правительства сокращены две штатные единицы заместителей акима СКО.

Освобождены от должности Ныгыметов Гани Сактаганович и Султангазиев Тимур Сламжанович", – говорится в сообщении на сайте акимата.

Отмечается, что в настоящее время у акима области осталось три заместителя – Тасмаганбетов Марат Иманбаевич, Аблалиев Сатжан Айтенович и Жандарбек Даурен Жандарбекұлы.

Тимур Султангазиев был назначен заместителем акима Северо-Казахстанской области по вопросам занятости и здравоохранения в декабре 2021 года.

Он родился в 1982 году. Окончил Казахский национальный медицинский университет, а затем Университет Тюлэйн в США.

Трудовую деятельность начал в 2006 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 в столице.

В 2010 году работал в АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи". С 2010 по 2013 годы — менеджер, главный менеджер, директор Департамента инноваций и технологического трансферта технологий в АО "Национальный медицинский холдинг".

С 2013 по 2014 годы был президентом АО "Центр медицинских технологий и информационных систем". С 2014 года по 2016 годы работал заместителем генерального директора ТОО "Медикер".

В 2016-2018 годах работал на различных руководящих должностях в структуре Министерства здравоохранения.

С 2018 по 2020 годы занимал должность руководителя управления здравоохранения акимата СКО.

В 2020 году был председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

Гани Ныгыметов. Фото: gov.kz

Гани Ныгыметов получил должность заместителя акима Северо-Казахстанской области в мае 2020 года.

Он родился в городе Шалкар Актюбинской области в 1983 году.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева в 2005 году, Монтерейский институт международных исследований (Монтерей, Калифорния, США) в 2007 году, а также Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета и Университета Дьюк в 2014 году.

Карьеру начинал в 2007 году стажером в штаб-квартире ПРООН Программа Развития ООН (UNDP), Региональное Бюро по Европе и Центральной Азии в Нью Йорке, США.

С 2007 по 2009 годы был менеджером проекта Департамента государственного управления АО "Национальный аналитический центр при правительстве и Национальном Банке РК".

В 2009-2012 годах – директор Департамента международного сотрудничества АОО "Назарбаев Университет".

Позже в разное время занимал должности заместителя генерального директора по развитию и главного директора по развитию бизнеса ЧУ "Центр энергетических исследований" Назарбаев Университета.

В 2013-2016 годах был президентом АО "Центр международных программ" МОН РК.

С 2016 по 2017 годы – исполнительный директор ТОО "Центр стратегических инициатив".

В 2017-2018 годах – директор Института Евразийской интеграции (02.2017-02.2018);

С 2018 по 2020 годы был заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента РК, а позже и заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981160-dvoe-zamestiteley-akima-sko-popali-pod-sokraschenie/