Двое заместителей акима СКО попали под сокращение
Опубликовано:
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева двое из пяти заместителей акима Северо-Казахстанской области были сокращены. Об этом сообщается на официальном сайте областного акимата.
"По поручению главы государства и согласно постановлению правительства сокращены две штатные единицы заместителей акима СКО.
Освобождены от должности Ныгыметов Гани Сактаганович и Султангазиев Тимур Сламжанович", – говорится в сообщении на сайте акимата.
Отмечается, что в настоящее время у акима области осталось три заместителя – Тасмаганбетов Марат Иманбаевич, Аблалиев Сатжан Айтенович и Жандарбек Даурен Жандарбекұлы.
Тимур Султангазиев был назначен заместителем акима Северо-Казахстанской области по вопросам занятости и здравоохранения в декабре 2021 года.
Он родился в 1982 году. Окончил Казахский национальный медицинский университет, а затем Университет Тюлэйн в США.
Трудовую деятельность начал в 2006 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 в столице.
В 2010 году работал в АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи". С 2010 по 2013 годы — менеджер, главный менеджер, директор Департамента инноваций и технологического трансферта технологий в АО "Национальный медицинский холдинг".
С 2013 по 2014 годы был президентом АО "Центр медицинских технологий и информационных систем". С 2014 года по 2016 годы работал заместителем генерального директора ТОО "Медикер".
В 2016-2018 годах работал на различных руководящих должностях в структуре Министерства здравоохранения.
С 2018 по 2020 годы занимал должность руководителя управления здравоохранения акимата СКО.
В 2020 году был председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.
Гани Ныгыметов получил должность заместителя акима Северо-Казахстанской области в мае 2020 года.
Он родился в городе Шалкар Актюбинской области в 1983 году.
Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева в 2005 году, Монтерейский институт международных исследований (Монтерей, Калифорния, США) в 2007 году, а также Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета и Университета Дьюк в 2014 году.
Карьеру начинал в 2007 году стажером в штаб-квартире ПРООН Программа Развития ООН (UNDP), Региональное Бюро по Европе и Центральной Азии в Нью Йорке, США.
С 2007 по 2009 годы был менеджером проекта Департамента государственного управления АО "Национальный аналитический центр при правительстве и Национальном Банке РК".
В 2009-2012 годах – директор Департамента международного сотрудничества АОО "Назарбаев Университет".
Позже в разное время занимал должности заместителя генерального директора по развитию и главного директора по развитию бизнеса ЧУ "Центр энергетических исследований" Назарбаев Университета.
В 2013-2016 годах был президентом АО "Центр международных программ" МОН РК.
С 2016 по 2017 годы – исполнительный директор ТОО "Центр стратегических инициатив".
В 2017-2018 годах – директор Института Евразийской интеграции (02.2017-02.2018);
С 2018 по 2020 годы был заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента РК, а позже и заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981160-dvoe-zamestiteley-akima-sko-popali-pod-sokraschenie/