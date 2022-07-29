Назначены начальники ДЧС Абайской и Улытауской областей

Манарбек Шапагатов и Есен Байыров. Фото: МЧС РК

Назначены начальники ДЧС в двух новых регионах Казахстана. Ведомство в Абайской области возглавил Манарбек Шапагатов, в Улытауской области - Есен Байыров. Их кандидатуры согласовали с Администрацией президента РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Приказом МЧС на должность начальника ДЧС Абайской области назначен полковник Шапагатов Манарбек Каиргельдинович.

Он родился 3 февраля 1975 года в бывшей Кокчетавской области. В 1995 году окончил Алматинское пожарно-техническое училище МВД, в 2005 году - Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию - инженер пожарной безопасности.

В правоохранительных органах работает с октября 1992 года. Начинал служебную деятельность инспектором отдела государственного пожарного надзора Щучинского района Кокчетавской области.

За годы службы работал на различных руководящих должностях.

С 2015 года занимал пост заместителя начальника ДЧС Акмолинской области.

Приказом МЧС на должность начальника ДЧС Улытауской области назначен полковник Байыров Есен Альмуханбетович.

Он родился 22 апреля 1974 года в бывшей Жезказганской области. В 2005 году окончил Карагандинский государственный технический университет, в 2011 году - Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию - инженер пожарной безопасности.

В правоохранительных органах работает с августа 1998 года. Начинал служебную деятельность младшим инспектором пожарной части №19 государственной противопожарной службы Астаны.

За годы службы работал на различных руководящих должностях.

С 2020 года занимал пост заместителя начальника ДЧС Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1980865-naznacheny-nachalniki-dchs-abayskoy-i-ulytauskoy-oblastey/