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Начальников ДКНБ назначили в ряде регионов Казахстана

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Пиджак с эмблемой КНБ
Иллюстративное фото: facebook.com/knbgovkz

В Казахстане назначены руководители территориальных органов Комитета национальной безопасности - ДКНБ и департаментов пограничной службы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Департаменты КНБ:

  • ДКНБ по Абайской области возглавил Валениязов Бахытжан Сырымович;
  • ДКНБ по Алматинской области - Ибраев Рустам Жиянович;
  • ДКНБ по Карагандинской области - Кундызбаев Бауыржан Жанымханович;
  • ДКНБ по Восточно-Казахстанской области - Кокумбаев Ринат Тулеуханович;
  • ДКНБ по Улытауской области - Укенов Саламат Хамитович;
  • ДКНБ по Жетысуской области - Наймантаев Алмас Тлепбергенович.

Департаменты пограничной службы:

  • ДПС по Восточно-Казахстанской области возглавил Рахимов Серик Гарипович;
  • ДПС по Туркестанской области - Жумадилов Мадияр Бекдаирович;
  • ДПС по Кызылординской области - Аимбетов Айдар Аканович;
  • ДПС по Атырауской области - Абесов Адиль Нурсагатулы;
  • ДПС по Жетысуской области - Нарбаев Марат Кунанбаевич;
  • ДПС по Абайской области - Жуманов Санат Маратович.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуроров назначили в семи областях Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1980426-nachalnikov-dknb-naznachili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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