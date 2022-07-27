Начальников ДКНБ назначили в ряде регионов Казахстана
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В Казахстане назначены руководители территориальных органов Комитета национальной безопасности - ДКНБ и департаментов пограничной службы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Департаменты КНБ:
- ДКНБ по Абайской области возглавил Валениязов Бахытжан Сырымович;
- ДКНБ по Алматинской области - Ибраев Рустам Жиянович;
- ДКНБ по Карагандинской области - Кундызбаев Бауыржан Жанымханович;
- ДКНБ по Восточно-Казахстанской области - Кокумбаев Ринат Тулеуханович;
- ДКНБ по Улытауской области - Укенов Саламат Хамитович;
- ДКНБ по Жетысуской области - Наймантаев Алмас Тлепбергенович.
Департаменты пограничной службы:
- ДПС по Восточно-Казахстанской области возглавил Рахимов Серик Гарипович;
- ДПС по Туркестанской области - Жумадилов Мадияр Бекдаирович;
- ДПС по Кызылординской области - Аимбетов Айдар Аканович;
- ДПС по Атырауской области - Абесов Адиль Нурсагатулы;
- ДПС по Жетысуской области - Нарбаев Марат Кунанбаевич;
- ДПС по Абайской области - Жуманов Санат Маратович.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуроров назначили в семи областях Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1980426-nachalnikov-dknb-naznachili-v-ryade-regionov-kazahstana/