Начальников ДКНБ назначили в ряде регионов Казахстана

Иллюстративное фото: facebook.com/knbgovkz

В Казахстане назначены руководители территориальных органов Комитета национальной безопасности - ДКНБ и департаментов пограничной службы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Департаменты КНБ:

ДКНБ по Абайской области возглавил Валениязов Бахытжан Сырымович;

ДКНБ по Алматинской области - Ибраев Рустам Жиянович;

ДКНБ по Карагандинской области - Кундызбаев Бауыржан Жанымханович;

ДКНБ по Восточно-Казахстанской области - Кокумбаев Ринат Тулеуханович;

ДКНБ по Улытауской области - Укенов Саламат Хамитович;

ДКНБ по Жетысуской области - Наймантаев Алмас Тлепбергенович.

Департаменты пограничной службы:

ДПС по Восточно-Казахстанской области возглавил Рахимов Серик Гарипович;

ДПС по Туркестанской области - Жумадилов Мадияр Бекдаирович;

ДПС по Кызылординской области - Аимбетов Айдар Аканович;

ДПС по Атырауской области - Абесов Адиль Нурсагатулы;

ДПС по Жетысуской области - Нарбаев Марат Кунанбаевич;

ДПС по Абайской области - Жуманов Санат Маратович.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуроров назначили в семи областях Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1980426-nachalnikov-dknb-naznachili-v-ryade-regionov-kazahstana/