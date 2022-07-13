Акан Жумагулов возглавил суд Нур-Султана
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Акан Жумагулов занял должность председателя столичного суда. Сегодня его и других новых сотрудников представили коллективу. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте городского суда Нур-Султана.
Нового главу суда Нур-Султана Акана Жумагулова представил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.
Отмечается, что ранее Жумагулов возглавлял судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда.
В понедельник, 11 июля, указом президента Казахстана он был назначен на должность председателя городского суда столицы.
Этим же указом были назначены:
- Алмас Салимов – на должность председателя Есильского районного суда;
- Дауренбек Даумов – на должность председателя районного суда №2 Есильского района;
- Айбек Амиргалиев, Гульнар Даулешова и Анар Каримова – на должности судей городского суда Нур-Султана.
В завершение Абдрашит Жукенов поздравил назначенных председателей и судей со вступлением в должности и пожелал успехов в работе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1978214-akan-zhumagulov-vozglavil-sud-nur-sultana/