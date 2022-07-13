Акан Жумагулов возглавил суд Нур-Султана

Акан Жумагулов. Фото: Facebook/Суд города Нур-Султана

Акан Жумагулов занял должность председателя столичного суда. Сегодня его и других новых сотрудников представили коллективу. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте городского суда Нур-Султана.

Нового главу суда Нур-Султана Акана Жумагулова представил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.

Отмечается, что ранее Жумагулов возглавлял судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда.

В понедельник, 11 июля, указом президента Казахстана он был назначен на должность председателя городского суда столицы.

Этим же указом были назначены:

Алмас Салимов – на должность председателя Есильского районного суда;

Дауренбек Даумов – на должность председателя районного суда №2 Есильского района;

Айбек Амиргалиев, Гульнар Даулешова и Анар Каримова – на должности судей городского суда Нур-Султана.

В завершение Абдрашит Жукенов поздравил назначенных председателей и судей со вступлением в должности и пожелал успехов в работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1978214-akan-zhumagulov-vozglavil-sud-nur-sultana/