Кадровые перестановки произошли в структуре МВД Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В структуре Минисртетсва внутренних дел Казахстана произошли кадровые перестановки. На должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции назначены новые лица, об этом сообщается на официальном сайте Polisia.kz.

Как отмечается, каждого из кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции руководство МВД изучило отдельно. Рассматривались достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества потенциальных сотрудников.

В итоге по приказу главы МВД назначены:

на должность исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД - Канат Нурмагамбетов;

на должность заместителя начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД - Олег Цой;

на должность заместителя начальника Департамента внутреннего аудита МВД - Байболат Майтанов;

на должность заместителя начальника ДП города Шымкент - Ермахан Абдраманов;

на должность начальника Управления полиции города Туркестан - Бауыржан Жанаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1977938-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-strukture-mvd-kazahstana/