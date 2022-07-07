Ернат Сыбанкулов освобожден от должности главного транспортного прокурора

Ернат Сыбанкулов. Фото: официальный сайт главной транспортной прокуратуры Казахстана

В четверг, 7 июля, стало известно о том, что главный транспортный прокурор Казахстана освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

"Приказом генерального прокурора Ернат Сыбанкулов освобожден с поста главного транспортного прокурора в связи с назначением на другую должность", - сказано в сообщении.

Ернат Сыбанкулов родился 21 июня 1973 года в селе Джаланаш Алматинской области. Женат, имеет четверых детей.

В 1995 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Правоведение".

Свой карьерный путь начал с должности помощника прокурора Московского района Алматы в 1995 году.

В 1997-1998 годах занимал пост старшего помощника прокурора Медеуского района Алматы.

В разные годы работал заместителем прокуроров Турксибского и Медеуского районов Алматы; прокурора Енбекшиказахского района Алматинской области; прокурора Алмалинского и Медеуского районов Алматы; заместителя прокурора Жамбылской области; первого заместителя прокурора Алматинской области (до 6 сентября 2012 года);

С 6 сентября 2012 года по август 2017 года был заместителем прокурора Жамбылской области.

12 апреля 2019 года был назначен главным транспортным прокурором Казахстана. Находился на этом посту до настоящего приказа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1977408-ernat-sybankulov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavnogo-transportnogo-prokurora/