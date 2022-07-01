Мажит Шарипов покидает пост главы "Казатомпрома"

Мажит Шарипов. Фото: kazatomprom.kz

Мажит Шарипов покидает пост председателя правления – члена совета директоров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" с 4 июля 2022 года по собственному желанию, сообщается на .

Исполнять обязанности председателя правления на период подбора cоветом директоров компании кандидатуры на данную должность будет Муканов Ержан Жанабилович, в настоящее время занимающий пост главного директора по производству "Казатомпрома".

"За семилетний период работы в компании Шарипов, обладающий обширным профессиональным опытом в атомной отрасли, продемонстрировал сильные лидерские качества и неизменную приверженность стратегии компании, ориентированной на создание долгосрочной ценности", – сказал председатель совета директоров "Казатомпрома" Нил Лонгфеллоу.

Совет директоров и правление компании пожелали Шарипову всего наилучшего во всех последующих начинаниях.

"Для меня было большой честью руководить компанией, являющейся лидером в такой стратегически важной сфере, как атомная отрасль", – сказал Мажит Шарипов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1976564-mazhit-sharipov-pokidaet-post-glavy-kazatomproma/