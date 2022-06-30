Саян Куттыбаев назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра

Саян Куттыбаев. Фото: primeminister.kz

Распоряжением Алихана Смаилова Куттыбаев Саян Сансызбаевич назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.

Саян Куттыбаев родился в 1986 году в Кызылорде.

Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности "Международные отношения", Школу бизнеса Mancosa со степенью MBA.

Трудовую деятельность начал в 2008 году. Работал на различных должностях в международных (ABN AMRO, Royal Bank of Scotland, HSBC) и казахстанских банках второго уровня.

С 2012 года работал третьим секретарем Департамента внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел РК.

В 2014-2019 годах работал вторым секретарем посольства Казахстана в Финляндской Республике, вторым секретарем Департамента внешнего анализа и прогнозирования, первым секретарем Департамента евразийской интеграции МИД РК.

В 2019 году — советник руководителя канцелярии премьер-министра РК.

В 2020-2021 годах — заместитель заведующего Отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола канцелярии премьер-министра РК.

В 2021-2022 годах — заведующий Отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола канцелярии премьер-министра РК.

29 июня 2022 года назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1976347-sayan-kuttybaev-naznachen-zamestitelem-rukovoditelya-kantselyarii-premer-ministra/