Алмаз Ыдырысов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

Алмаз Ыдырысов. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Ыдырысов Алмаз Серикболович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Алмаз Ыдырысов родился в 1983 году в Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2003 году дорожным рабочим.

В 2005-2006 годах — ведущий специалист производственно-технического отдела ТОО «Казахавтодор».

С 2006 по 2014 год работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2014 по 2016 год — заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор».

В 2016-2019 годах занимал руководящие должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2019 по 2022 год — заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК — заместитель главного государственного строительного инспектора РК.

С апреля 2022 года являлся председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК — главным государственным строительным инспектором Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975802-almaz-ydyrysov-naznachen-vitse-ministrom-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya/