Алмаз Ыдырысов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития
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Постановлением правительства Ыдырысов Алмаз Серикболович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.
Алмаз Ыдырысов родился в 1983 году в Караганде.
Окончил Карагандинский государственный технический университет.
Трудовую деятельность начал в 2003 году дорожным рабочим.
В 2005-2006 годах — ведущий специалист производственно-технического отдела ТОО «Казахавтодор».
С 2006 по 2014 год работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.
С 2014 по 2016 год — заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор».
В 2016-2019 годах занимал руководящие должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК.
С 2019 по 2022 год — заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК — заместитель главного государственного строительного инспектора РК.
С апреля 2022 года являлся председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК — главным государственным строительным инспектором Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975802-almaz-ydyrysov-naznachen-vitse-ministrom-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya/