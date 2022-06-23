Серик Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии

Серик Кожаниязов. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Кожаниязов Серик Салаватович освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в Кызылорде.

Окончил Кузбасский политехнический институт, Евразийский национальный университет им. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода.

В разные годы работал в частном секторе.

В 2001-2005 годах — заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.

В 2005-2007 годах — директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

В 2007-2008 годах — аким города Кызылорды.

В 2008-2014 годах трудился на разных должностях в Канцелярии премьер-министра РК.

В 2014-2019 годах — заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента РК на комплексе "Байконур".

С 2019 года по январь 2021 года работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975352-serik-kozhaniyazov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-ekologii/