Кадровые перестановки произошли в Администрации президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан", - говорится на сайте.

Руслан Мухтарулы родился в 1986 году в Жамбылской области.

Окончил в 2008 году Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2016 году Университет Ноттингема по программе "Болашак".

По специальности бакалавр международного права, имеет степень магистра государственной политики.

В 2009-2011 годы работал в должности эксперта Департамента законодательства, главного эксперта Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

В 2011 году принят на работу экспертом Государственно-правового отдела Администрации президента, где занимал должности консультанта и инспектора.

В 2016-2018 годы работал инспектором, заведующим сектором отдела государственной службы и кадровой политики. В 2018-2019 годы возглавлял департамент по работе с человеческими ресурсами МНЭ

В июне 2019 года назначен на должность заведующего сектором отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента.

С июля 2021 года до нового назначения – заместитель заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Президенту было доложено о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития Алматинской области. Марат Султангазиев рассказал о ходе работ по переносу административного центра Алматинской области в город Конаев.

Еще сегодня глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова. Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за первое полугодие 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975261-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-administratsii-prezidenta-kazahstana/