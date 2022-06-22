Кадровые перестановки произошли в Администрации президента Казахстана
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Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента, сообщается на официальном сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан", - говорится на сайте.
Руслан Мухтарулы родился в 1986 году в Жамбылской области.
Окончил в 2008 году Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2016 году Университет Ноттингема по программе "Болашак".
По специальности бакалавр международного права, имеет степень магистра государственной политики.
В 2009-2011 годы работал в должности эксперта Департамента законодательства, главного эксперта Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.
В 2011 году принят на работу экспертом Государственно-правового отдела Администрации президента, где занимал должности консультанта и инспектора.
В 2016-2018 годы работал инспектором, заведующим сектором отдела государственной службы и кадровой политики. В 2018-2019 годы возглавлял департамент по работе с человеческими ресурсами МНЭ
В июне 2019 года назначен на должность заведующего сектором отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента.
С июля 2021 года до нового назначения – заместитель заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента.
Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Президенту было доложено о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития Алматинской области. Марат Султангазиев рассказал о ходе работ по переносу административного центра Алматинской области в город Конаев.
Еще сегодня глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова. Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за первое полугодие 2022 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975261-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-administratsii-prezidenta-kazahstana/