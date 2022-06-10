Берик Солтанбаев возглавил Управление предпринимательства и инвестиций Алматы

Берик Солтанбаев. Фото: акимат Алматы

Берика Солтанбаева назначили руководителем Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Берик Солтанбаев родился 28 апреля 1990 года в Алматинской области.

В 2012 году окончил Казахстанский многопрофильный институт "Парасат", в 2015 году – Казахский национальный аграрный университет, в 2017 году – Университет Нархоз.

Свою трудовую деятельность Солтанбаев начал в 2013 году с должности консультанта в Алматинском городском филиале НДП "Нұр Отан". С 2014 по 2017 годы работал специалистом в КГУ "Қоғамдық келісім", в отделе по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района города Алматы.

В 2017-2018 годы он возглавлял отдел по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района города Алматы.

А с октября 2018 года занимал должность заместителя акима Медеуского района города Алматы, курировал вопросы поддержки предпринимательства, привлечения инвестиций и работы промышленных предприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973576-berik-soltanbaev-vozglavil-upravlenie-predprinimatelstva-i-investitsiy-almaty/