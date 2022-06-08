Жандос Умиралиев стал заместителем генерального прокурора Казахстана

Жандос Умиралиев. Фото: gov.kz/prokuratura-zko

Кадровые перестановки произошли в Генеральной прокуратуре Казахстана. Главой государства подписаны соответствующие распоряжения, сообщается на официальном сайте Акорды.

Распоряжением президента РК Умиралиев Жандос Жанибекович назначен заместителем генерального прокурора Казахстана.

Жандос Жанибекович родился в 1978 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника районного прокурора, и с тех пор непрерывно продолжает службу в органах прокуратуры.

С 2010 по 2011 год являлся старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям – секретарем Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

С 2011 по 2017 год занимал должность заместителя прокурора города Алматы.

В 2017-2018 годах работал начальником Департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры и заместителем начальника Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратурой.

Вместе с тем, распоряжением главы государства Кененбаев Ерлик Абдракымович освобожден от должности заместителя генерального прокурора Республики Казахстан.

Ерлик Кененбаев. Фото: gov.kz

Ерлик Кененбаев родился 16 февраля 1960 года в селе Баскунчи Панфиловского района Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

Имеет классный чин государственного советника юстиции 2-го класса.

В свое время был зампрокурора Карагандинской области, прокурором Алматинской области. В течение двух лет занимал пост замглавы МВД РК.

С июня 2016 года – заместитель генерального прокурора Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973174-erlik-kenenbaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamestitelya-genprokurora-kazahstana/