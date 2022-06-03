Назначен руководитель ДГД по Павлодарской области

Представление коллективу Ержана Токтарханова. Фото: КГД МФ РК

Ержан Токтарханов возглавил департамент государственных доходов по Павлодарской области. Его коллективу представил руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекулы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета государственных доходов МФ РК.

Ержан Калимбекович родился в 1975 году в Восточно-Казахстанкой области. По образованию - экономист, юрист.

Стаж работы на госслужбе составляет 24 года.

С 1997 года от налогового инспектора дослужил до председателя налогового комитета по Усть-Каменогорску.

В разные годы занимал должности руководителя управлений в ДГД по Карагандинской области, а также возглавлял управление государственных доходов по Сарыаркинскому району Астаны (ныне Нур-Султан).

С 2019 года до настоящего времени работал директором департамента контроля и департамента информационных технологий Комитета государственных доходов МФ РК.

Перед новым руководителем были обозначены ряд конкретных задач.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972389-naznachen-rukovoditel-dgd-po-pavlodarskoy-oblasti/