В "КазМунайГазе" назначили новых заместителей главы правления

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В национальной компании "КазМунайГаз" были назначены заместители председателя правления по ряду направлений, сообщается на официальном сайте КМГ.

Заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по переработке нефти и нефтехимии назначен Кайрденов Арман Курметович.

Сообщается, что он будет курировать вопросы переработки нефти, деятельности нефтеперерабатывающих заводов и развития нефтехимии.

Кайрденов окончил Казахский химико-технологический институт по специальности "Химическая технология углеродных материалов". В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "Нефтяной и газовый бизнес".

Трудовой путь начал на Атырауском НПЗ, прошел путь от оператора технологической установки до руководителя завода.

С 2006 по 2008 год работал в АО НК "КазМунайГаз" главным менеджером департамента нефтехимии и заместителем директора департамента нефтепереработки.

С 2008 по 2012 год – заместитель генерального директора, генеральный директор Rompetrol Rafinare S. A. в Румынии.

С 2012 по 2013 год – генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".

Следующие 5 лет работал в компаниях АО "СЭЗ Атырау", The Rompetrol Group Corporate Center S.R.L., АО "КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг".

В 2019-2021 годах занимал должности директора департамента технического развития, управляющего директора по переработке нефти, директора департамента по переработке нефти и нефтехимии АО НК "КазМунайГаз".

До последнего назначения занимал пост гендиректора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".

На должность заместителя председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода "Сарыарка" назначен Закиров Булат Калавьянович.

Закиров окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Международные валютно-финансовые отношения" и Университет города Данди (Шотландия) по специальности "Экономика нефти и газа".

С 1999 по 2009 год работал в АО "КазТрансОйл". Прошел путь от специалиста департамента стратегического планирования до заместителя гендиректора по развитию.

С 2009 по 2011 год был заместителем генерального директора, а после – возглавил ТОО "КМГ-Транскаспий".

В 2012-2016 годах занимал должности советника генерального директора, управляющего директора по производству, заместителя генерального директора по развитию и управляющего директора по активам АО "КазТрансОйл".

Следующие 2 года находился на должности советника генерального директора ТОО "KMG Systems & Services".

С 2018 года – директор департамента транспортировки нефти, начальник управления транспортировки нефти АО НК "КазМунайГаз".

Еще одним заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" назначен Лавренов Василий Сергеевич. В периметр его обязанностей будут входить юридические аспекты деятельности компании.

В 2000 году он окончил Казахскую государственную юридическую академию, а в 2004 году – окончил Школу права университета Дюка (Япония).

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в ТОО "Юридическое агентство "Титул". Затем работал юристом в ТОО "Юридическая фирма "Grata".

С 2001 по 2002 год работал юрисконсультом юридического департамента в АО НАК "Казатомпром".

В 2002-2005 годах – партнер в ТОО "Юридическая фирма "Grata".

С 2005 по 2007 год был начальником юридической службы, главным консультантом по правовым вопросам Казахстанского филиала "Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V."

В 2007-2008 годах – директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО "Интегра Менеджмент" (представительство в РК).

В течение 9 лет был директором юридического департамента, а также генеральным консультантом группы компаний "Eastcomtrans".

С 2019 по 2022 год – старший партнер, консультант Greenline Services Ltd в Будапеште.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1970351-v-kazmunaygaze-naznachili-novyh-zamestiteley-glavy-pravleniya/