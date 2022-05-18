Назначен замначальника полиции Туркестанской области

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Руководству МВД РК лично представили кандидатов на должности заместителей начальников департаментов полиции на транспорте и Туркестанской области, а также руководителей районных управлений столичной полиции, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Каждый кандидат, претендовавший на новую должность, рассматривался отдельно.

Министром и его заместителями, а также руководителями региональных департаментов обсуждены достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов. Переговорив с каждым из сотрудников, глава ведомства Марат Ахметжанов напомнил о конкретных требованиях МВД и об обязанностях руководителей.

В итоге приказом министра внутренних дел назначены:

на должность заместителя начальника ДП Туркестанской области Сапар Бауыржан ;

; на должность заместителя начальника ДП на транспорте Ерлан Жалмагамбет ;

; на должность начальника Управления полиции района Есиль ДП города Нур-Султан Алибек Кужахметов ;

; на должность начальника Управления полиции района Байконур ДП города Нур-Султан Марат Абиров.

Отмечается, что такой формат кадровых назначений проведен в МВД впервые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1969797-naznachen-zamnachalnika-politsii-turkestanskoy-oblasti/