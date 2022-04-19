Канат Касымжанов стал гендиректором "Қазмедиа орталығы"

Канат Касымжанов. Фото: qazmedia.kz

Приказом министра информации и общественного развития РК Касымжанов Канат назначен на должность генерального директора ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы", сообщается в официальном Facebook ведомства.

Канат Сакенович окончил Казахский Экономический Университет им. Турара Рыскулова по специальности "Экономика", а также The University of Glasgow, Adam Smith Business School.

Трудовой путь начал в 2004 году АО "Казкоммерцбанк", занимал должности менеджера, старшего менеджера, начальника управления в АО "Народный банк Казахстана", АО "Евразийский банк", главного менеджера Международного финансового центра Астана.

Ранее занимал должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965847-kanat-kasymzhanov-stal-gendirektorom-upravlyayuschey-kompanii-qazmedia-ortalygy/