В семи регионах Казахстана сменились главы департаментов Антикора

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Согласно рекомендации комиссии при президенте РК по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, учитывая значительный опыт руководящей работы, на высокопоставленные должности в Антикоре были назначены сразу девять человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции.

Приказом председателя агентства от 14 апреля 2022 года назначены:

руководителем департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикора) по Нур-Султану – Мурат Карымсаков ;

; руководителем департамента Антикора по Алматы – Асхат Оразхан ;

; руководителем департамента по Карагандинской области – Мурат Тюлеубаев ;

; руководителем департамента по Атырауской области – Ерлан Досанов ;

; руководителем департамента по Восточно-Казахстанской области – Денис Шакенов ;

; руководителем департамента по Жамбылской области – Болат Жилкибаев ;

; руководителем департамента по Мангистауской области – Адилхан Аширбаев.

Вместе с этим Мурат Ахметов получил должность руководителя Службы превенции Антикора, а Мурат Урумханов возглавил внутриведомственный департамент собственной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965097-v-semi-regionah-kazahstana-smenilis-glavy-departamentov-antikora/