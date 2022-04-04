Вячеслав Дудник назначен вице-министром здравоохранения Казахстана

Вячеслав Дудник. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан Дудник Вячеслав Юрьевич назначен на должность вице-министра здравоохранения РК. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.

Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.

С 1987 по 1997 год работал врачом-онкологом, онкологом-хирургом в Костанайском областном онкологическом диспансере.

С 1997 по 2005 год работал заместителем главного врача, главным врачом в медицинских организациях Костаная.

С 2005 по 2006 год – и.о директора, директор Департамента здравоохранения Астаны (ныне – Нур-Султан).

С 2006 по 2008 год – заместитель директора по лечебно-профилактической работе Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область), директор департамента здравоохранения ЮКО.

С 2008 по 2009 год работал начальником Медицинского центра при Управлении делами президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2017 год продолжил работу в структуре Медцентра при Управлении делами президента.

С 2018 по 2021 год – и.о. руководителя, руководитель управления здравоохранения Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963423-vyacheslav-dudnik-naznachen-vitse-ministrom-zdravoohraneniya-kazahstana/