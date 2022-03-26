Азамат Панбаев назначен зампредом Комитета госдоходов

Азамат Панбаев. Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Новым заместителем председателя Комитета государственных доходов стал Азамат Панбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

"Приказом министра финансов РК Панбаев Азамат Серикович назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов", – говорится в сообщении комитета.

Панбаев Азамат Серикович родился в 1987 году.

В 2008 году окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, в 2010 году – Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Комитете индустриального развития и промышленности Министерства по инвестициям и развитию РК, где проработал до 2016 года и прошел путь от эксперта до руководителя управления.

С 2016-го по 2019 год работал в Администрации президента РК.

С апреля 2019 года до последнего назначения занимал должность директора Департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов МФ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962233-azamat-panbaev-naznachen-zampredom-komiteta-gosdohodov/