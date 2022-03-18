Гани Бейсембаев назначен вице-министром образования и науки

Гани Бейсембаев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан Бейсембаев Гани Бектаевич назначен на должность вице-министра образования и науки РК, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

С 1989 по 1990 год работал учителем казахского языка.

С 1990 по 1995 год - заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.

С 1995 по 1997 год был директором средней школы.

С 1997 по 2000 год - ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

В 2000 - 2001 годах руководил отделом образования в Капшагае.

С 2001 по 2006 год - директор центра дополнительного образования.

С 2006 по 2020 год - генеральный директор международного центра образования.

В 2006 - 2007 годах работал директором технико-экономического колледжа.

В 2020 году являлся директором Республиканского научно-практического центра "Учебник" МОН РК.

С декабря 2020 года по настоящее время являлся президентом Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1961401-gani-beysembaev-naznachen-vitse-ministrom-obrazovaniya-i-nauki/