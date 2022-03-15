Назначен новый глава Jusan Bank

Нурдаулет Айдосов. Фото: Jusan Bank

Нурдаулет Айдосов стал новым главой Jusan Bank. На этом посту он сменил Айбека Кайыпа, который руководил банком с 2019 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций банка.

"15 марта 2022 года совет директоров АО "First Heartland Jusan Bank" назначил нового председателя правления – Айдосова Нурдаулета Галымовича", – говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно экс-глава банка Айбек Кайып обратился к совету директоров с просьбой освободить его от текущей управленческой деятельности и перевести на другую позицию, требующую меньшего вовлечения, в связи с намерением продолжить дальнейшее профессиональное развитие, и совет принял его заявление.

Председатель совета директоров Шигео Катсу подчеркнул, что Нурдаулет Айдосов имеет большой профессиональный опыт работы на руководящих должностях как в международных, так и в отечественных финансовых компаниях. Он известен своими личными качествами, такими как трудолюбие, честность и приверженность принципам меритократии и открытости.

"Для меня лично это большая честь и высокая ответственность – возглавить один из крупнейших финансовых институтов страны, где конечными и единственными финансовыми бенефициарами являются лучшие в стране институты образования в лице Назарбаев Университета и НИШ.

Уверен, что благодаря нашей профессиональной команде мы справимся с вызовами растущей волатильности на международных рынках, укрепим доверие нашей растущей клиентской базы и ускорим наше корпоративное развитие", – заявил Айдосов после своего назначения.

Нурдаулет Айдосов родился в 1987 году, имеет три высших образования в сферах финансов и юриспруденции, в том числе степень MBA в Warwick Business School (Великобритания).

Начал профессиональную карьеру в HSBC Bank Kazakhstan, имеет более 14 лет опыта работы в казахстанских и международных финансовых организациях.

С 2019 года до текущего момента занимал должность председателя правления АО "Jusan Invest", совмещая ее с позицией управляющего директора блока Private Banking в Jusan Bank. За значительный вклад в развитие финансового сектора был отмечен общественным орденом "Заслуженный финансист" от Ассоциации финансистов Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960798-naznachen-novyy-glava-jusan-bank/