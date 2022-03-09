Рахата Токбаева назначили председателем комитета казначейства

Рахат Токтабаев. Фото: пресс-служба Премьер-министра РК

Рахат Токбаев был назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК. Об этом сообщается на

"Приказом министра финансов РК Токбаев Рахат Кельдибаевич назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК", - говорится в официальном сообщении.

Рахат Токбаев родился в 1965 году в Акмолинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, Университет "Туран".

Трудовую деятельность начал в 1982 году учеником слесаря Атбасарского ремонтно-механического завода.

С 1985 по 1998 годы работал в финансово-кредитных учреждениях.

С 1998 по 2001 годы – начальник отдела валютных операций столичного управления казначейства.

С 2001 по 2006 годы – заместитель начальника департамента казначейства, заместитель начальника столичного департамента финансов.

2007-2013 гг. – начальник департамента казначейства по столице.

2013-2021 гг. – руководитель департамента казначейства Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя комитета казначейства Министерства финансов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959898-rahata-tokbaeva-naznachili-predsedatelem-komiteta-kaznacheystva/