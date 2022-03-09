Политика и Экономика
KZ

Рахата Токбаева назначили председателем комитета казначейства

Рахат Токтабаев
Рахат Токтабаев. Фото: пресс-служба Премьер-министра РК

Рахат Токбаев был назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК.

"Приказом министра финансов РК Токбаев Рахат Кельдибаевич назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК", - говорится в официальном сообщении.

Рахат Токбаев родился в 1965 году в Акмолинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, Университет "Туран".

Трудовую деятельность начал в 1982 году учеником слесаря Атбасарского ремонтно-механического завода.

С 1985 по 1998 годы работал в финансово-кредитных учреждениях.

С 1998 по 2001 годы – начальник отдела валютных операций столичного управления казначейства.

С 2001 по 2006 годы – заместитель начальника департамента казначейства, заместитель начальника столичного департамента финансов.

2007-2013 гг. – начальник департамента казначейства по столице.

2013-2021 гг. – руководитель департамента казначейства Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя комитета казначейства Министерства финансов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959898-rahata-tokbaeva-naznachili-predsedatelem-komiteta-kaznacheystva/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.