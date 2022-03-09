Рахата Токбаева назначили председателем комитета казначейства
Рахат Токбаев был назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК.
"Приказом министра финансов РК Токбаев Рахат Кельдибаевич назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК", - говорится в официальном сообщении.
Рахат Токбаев родился в 1965 году в Акмолинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, Университет "Туран".
Трудовую деятельность начал в 1982 году учеником слесаря Атбасарского ремонтно-механического завода.
С 1985 по 1998 годы работал в финансово-кредитных учреждениях.
С 1998 по 2001 годы – начальник отдела валютных операций столичного управления казначейства.
С 2001 по 2006 годы – заместитель начальника департамента казначейства, заместитель начальника столичного департамента финансов.
2007-2013 гг. – начальник департамента казначейства по столице.
2013-2021 гг. – руководитель департамента казначейства Комитета казначейства Министерства финансов РК.
С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя комитета казначейства Министерства финансов РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959898-rahata-tokbaeva-naznachili-predsedatelem-komiteta-kaznacheystva/